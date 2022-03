Gallu représentera l’Iran au festival Bizarrya au Portugal

Le film raconte l'histoire d'un homme du village qui trouve accidentellement un morceau de viande.

Après avoir fait cuire la viande, il remarque un goût étrange, puis dans une recherche effrénée d'une autre viande au goût similaire, et de cette recherche commence une série de catastrophes.

Gallu a remporté le prix du meilleur film au Blackboard International Film Festival en Inde.

Le prix de la meilleure photographie du Festival des films du monde de Cannes est également décerné à Gallu.

Bizarrya Short Film Festival est un festival commun pour les films peu communs.

Basé sur CINEMA AS A BIZARRE WAY OF ART, nous vous invitons dans le monde expérimental de filmer ce qu'est votre art. Partagez ce qui est lié au travail artistique principalement public en mettant l'accent sur les segments confrontés à la discrimination sur les crises de Covid19.

C'est une nouvelle approche des arts de la performance, du théâtre, de la danse et de tout ce qui fonctionne principalement en plein air. Tous les films doivent durer 30 minutes au maximum.