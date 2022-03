Iran: le Haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés effectue une visite à Taft

Mahmood Waezpour, directeur du Taft Health Network, a déclaré à Jameel Shahu que la fourniture de services de santé aux Afghans vivant dans cette ville est juste et similaire à la population générale et les habitants de cette région sont des invités bien respectables.

Il a ajouté que les soins pédiatriques sont assurés par un médecin au cours des deuxième, quatrième, sixième, neuvième et douzième mois, et que 94 % des femmes enceintes afghanes ont reçu un vaccin complet contre le coronavirus.

Selon lui, « 95 % de la population des Afghans de plus de 12 ans ont reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus, 93 % de cette population ont reçu la deuxième dose, et plus de 60 % de la population de plus de 12 ans ont reçu la troisième dose ».