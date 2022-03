La crise ukrainienne doit être résolue par la diplomatie sans ingérence de pays tiers (Téhéran)

Amir-Abdollahian a fait ces remarques lors d'un appel téléphonique jeudi avec son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba, au cours duquel les deux parties ont discuté de questions bilatérales ainsi que de développements internationaux majeurs.

Élaborant sur la crise actuelle dans les relations entre l'Ukraine et la Russie, le chef de la diplomatie iranienne s'est dit satisfait que les tensions le long de la frontière des deux pays diminuent.

Exprimant l'espoir que la situation actuelle en Ukraine serait résolue par le dialogue et les voies diplomatiques et sans ingérence de pays tiers, Amir-Abdollahian a souligné : «Nous exigeons le maintien de la paix et de la stabilité dans la région».

Le haut diplomate iranien a souligné que la République islamique est prête à prendre toutes les mesures nécessaires pour aider à résoudre la crise de manière pacifique.

Amir-Abdullahian a également souligné la détermination du nouveau gouvernement iranien à élargir et à développer les relations bilatérales entre l'Iran et l'Ukraine dans divers domaines.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, pour sa part, a exprimé sa gratitude pour la position de principe de l'Iran sur la crise ukrainienne et a déclaré : «Nous ne sommes pas après une guerre et nous voulons que la question soit résolue de manière diplomatique et pacifique».

Dmytro Kuleba a ajouté que l'Iran et l'Ukraine avaient toujours eu de bonnes relations stables, et à ce jour, aucune des deux parties n'a été en mesure d'avoir un impact sur les bonnes relations entre les deux pays.