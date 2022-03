Amir Abdollahian quitte Téhéran pour Munich

La Conférence de Munich est le forum annuel sur la défense et la sécurité.

Mis en place en 1962 durant la Guerre froide, cette réunion visait à parler des moyens mis en œuvre par les pays les plus riches en matière de défense et sécurité internationales.

Très grand événement de prestige, la Conférence de Munich réunit chaque année ministres, députés, hauts responsables militaires, dignitaires politiques et divers médias autour d’échanges sur les politiques étrangères et militaires des pays influents et puissances mondiales.

La Conférence de Munich voit de nombreux sujets qui reviennent sur la table chaque année liés à la sécurité mondiale. Ces sujets sont systématiques d’après les besoins du jour. Aucune décision n'est prise lors de cette conférence, seulement des commentaires, des consultations et des réunions politiques, et chaque année une question spéciale de sécurité internationale est abordée.

