Biden, hôte d’un sommet avec ses principaux alliés sur l'Ukraine

Le bureau du Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré dans un communiqué que le Président américain Joe Biden avait invité ses principaux alliés pour discuter vendredi des derniers développements de la crise Ukraine-Russie, a rapporté l’IRNA, citant l’agence russe Sputnik. La réunion intervient alors que des informations font état d'une escalade des affrontements dans la région du Donbass.

Selon le communiqué, le sommet axé sur la crise ukrainienne réunira les dirigeants de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Canada, de la Pologne, de la Roumanie, de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne et de l'OTAN.

Une puissante explosion a secoué ce vendredi le centre de Donetsk, en Ukraine, selon le correspondant de Sputnik

Les dirigeants des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk ont ​​annoncé aujourd'hui le début de l'évacuation des civils vers la Russie en raison des bombardements ukrainiens et du risque d'une éventuelle invasion de Kiev. Les autonomistes ont dénoncé des dizaines de violations de la trêve par Kiev, qui a fait usage d'artillerie et d'armes antichars.

Une puissante explosion a secoué le centre-ville de Donetsk aujourd'hui, a rapporté le correspondant de Spoutnik.

L'explosion s'est produite à quelques dizaines de mètres du bâtiment du gouvernement DNR dans le centre-ville, rapporte le correspondant de Spoutnik.

Un représentant de la milice DNR a déclaré qu'une voiture avait explosé dans un parking près du bâtiment à 19 heures, heure locale, l'onde de choc de l'explosion étant suffisamment puissante pour avoir été entendue dans toute la ville.

Selon toujours Sputnik, les républiques autoproclamées de Donetsk et Louhansk ont ​​annoncé hier (jeudi) que les forces armées ukrainiennes avaient ouvert le feu sur leurs positions. Les forces de sécurité ukrainiennes ont également signalé une forte augmentation du nombre de violations du cessez-le-feu dans le Donbass. Ils ont également affirmé que les opposants avait attaqué un jardin d'enfants dans une ville du territoire contrôlé par Kiev, qualifiant cela d'attaque terroriste contre l'Ukraine.

Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni jeudi pour répondre aux « préoccupations croissantes » dans la région, comme en parlent les alliés de l'OTAN. Le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken a assisté à la réunion à la dernière minute et a appelé à une solution diplomatique à la crise. La partie russe a également souligné lors de la réunion du Conseil de sécurité que les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN devraient répondre aux préoccupations de sécurité de Moscou dans la région, notamment la limitation de l'expansion de l'OTAN vers l'est à la porte de la Russie.

