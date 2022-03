Pourparlers de Vienne : dernières évolutions version US

New York - IRNA –Se penchant sur les dernières évolutions liées aux pourparlers de Vienne entre l’Iran et les 4+1, un responsable de la Maison Blanche a déclaré : « Un accord censé répondre aux préoccupations de toutes les parties est envisageable et à la portée ».

La porte-parole adjoint de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes jeudi soir 17 février que les pourparlers avec l'Iran sur un retour mutuel à la pleine mise en œuvre du plan global d’action conjoint sur le nucléaire iranien (PGAC, JCPOA selon son acronyme anglais) avaient atteint un « point urgent ». « Un accord est à la portée pour répondre aux préoccupations de toutes les parties », a déclaré la porte-parole adjointe de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. Conformément à la politique américaine consistant à avancer de faux délais pour les pourparlers de Vienne afin de faire pression sur l'Iran à la table des négociations, elle a prétendu que « si nous ne parvenions pas à un accord dans les prochaines semaines, les progrès nucléaires de l'Iran rendraient impossible son retour au JCPOA. » Critiquant l'administration de Donald Trump pour son retrait du JCPOA, elle, comme d'autres responsables américains acharnée dans leurs politique iranophobe a ajouté que l'Iran avait accéléré son programme nucléaire depuis que la précédente administration américaine avait mis fin à son adhésion au Pacte.