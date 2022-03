Téhéran s'attend à ce que les parties européennes de PGAC jouent un rôle efficace pour garantir les droits légitimes de l'Iran (AmirAbdollahian)

Selon l'IRNA, En marge de la Conférence de Munich sur la sécurité, Hossein AmirAbdollahian a rencontré la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock et a discuté de questions bilatérales, régionales et internationales.

Se référant à l'histoire des relations et de la coopération entre les deux pays et dans certains domaines d'intérêt mutuel, le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné la volonté de Téhéran de tenir une commission conjointe et d'élargir les relations bilatérales dans les domaines économique, politique, culturel, scientifique et technique.

AmirAbdollahian a également échangé des vues avec son homologue allemand sur l'état d'avancement des pourparlers de Vienne, soulignant que Téhéran était déterminé à parvenir à un bon accord dès le premier jour : « La République islamique d'Iran s'attend à ce que les parties européennes et les membres de l'accord sur le nucléaire iranien examinent attentivement les lignes rouges de l'Iran et essaient de jouer un rôle efficace pour garantir les droits légitimes de l'Iran après des années d'inaction ».

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a également remercié le ministre iranien des Affaires étrangères pour ses remarques et s'est félicité de l'expansion multilatérales des relations de Berlin avec Téhéran, soulignant la détermination de Berlin à cet égard.

Passant en revue les progrès des pourparlers de Vienne, la ministre allemande des Affaires étrangères a déclaré que les pourparlers de Vienne se trouvaient à un moment très important et que toutes les parties devaient faire tout leur possible pour franchir cette étape le plus rapidement possible et ouvrir un nouveau chapitre.

Soulignant le respect des droits de l’Iran, elle a appelé à intensifier les efforts pour parvenir à un bon accord à Vienne.