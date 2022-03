L’Iran déterminé à parvenir à un bon accord dans les plus brefs délais (Amirabdollahian)

Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a rencontré son homologue italien Luigi Di Maio alors qu'il poursuivait ses entretiens avec certains diplomates participant à la 58e Conférence de Munich sur la sécurité.

Lors de la réunion, Amir Abdollahian et Di Maio ont discuté des moyens d'élargir les relations bilatérales et d'autres questions d'intérêt mutuel dans les arènes régionales et internationales.

Tout en félicitant l'élection du nouveau président italien, le ministre iranien des Affaires étrangères a apprécié l'envoi de vaccins donnés par le gouvernement italien à l'Iran et a présenté un rapport sur la production des principaux vaccins en Iran. Amir Abdollahian l’a décrit comme une bonne capacité à développer la coopération sanitaire dans le domaine de la recherche et du développement.

Amir Abdollahian a également déclaré à son homologue italien que le nouveau gouvernement de la République islamique d'Iran poursuit les relations avec l'Europe avec une vision équilibrée des pays du continent.

Amir Abdollahian a décrit les relations bilatérales entre Téhéran et Rome comme un bon exemple de relations respectueuses et un signe de compréhension mutuelle entre l'Iran et les pays européens. Il a ajouté que la communauté iranienne d'Italie, en particulier les étudiants, a fourni une excellente occasion de resserrer les liens entre les deux nations.

Il a également noté qu'il était nécessaire pour l'Iran et l'Italie de réactiver la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme, compte tenu des mesures sanitaires strictes dans les deux pays concernant le contrôle du Covid-19.

Concernant les pourparlers sur la levée des sanctions contre l'Iran à Vienne, a-t-il souligné «Nous sommes déterminés à parvenir à un bon accord dans les plus brefs délais, mais on ne sait pas combien de jours ou de semaines cela prendra en fonction du comportement et de la volonté des États-Unis et de l'attention de l'Europe aux principes et règles des négociations et aux droits légitimes de l'Iran.»

Amir Abdollahian a exprimé l'espoir que son homologue italien se rendra bientôt à Téhéran. Et Luigi Di Maio a remercié et accueilli l'invitation et a exprimé l'espoir qu'il se rendra à Téhéran dans un proche avenir.

Le ministre italien des affaires étrangères et de la coopération internationale a également souligné lors de la réunion que le gouvernement italien s'engage à poursuivre une coopération globale concernant les relations bilatérales et multilatérales avec l'Iran.

Di Maio a souligné que les différents secteurs de l'économie italienne ont maintenu des relations avec leurs partenaires même dans les conditions de sanctions les plus difficiles, et cette atmosphère se poursuivra quels que soient les développements de Vienne, mais un accord global pour relancer l'accord sur le nucléaire iranien créera certainement un nouvel espace pour un saut dans les relations entre Téhéran et Rome.

Lors de la réunion, les hauts diplomates de la République islamique d'Iran et de l'Italie ont également discuté de la situation en Afghanistan et au Yémen ainsi que de la crise en Ukraine.