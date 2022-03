Les États-Unis et l'Occident sont responsables pour tout éventuel échec des pourparlers de Vienne (AmirAbdollahian)

New York - IRNA - Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Hossein AmirAbdollahian, a déclaré que les États-Unis et l'Occident sont responsables de tout éventuel échec des pourparlers de Vienne, ajoutant : « Nous travaillons avec optimisme et sérieux parvenir à un bon accord à Vienne ».

Selon l’IRNA, Dans une interview accordée à CNN, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré en marge de la conférence de Munich sur la sécurité: « Nous avons la ferme volonté de parvenir à un bon accord à Vienne». « Nous avons fait de grands efforts dans le passé pour parvenir à un bon accord » a-t-il noté, ajoutant que « A Vienne, nous sommes face à un double jeu de l'Occident sur le « texte » et le « temps », je souligne que nous sommes prêts à trouver un bon accord dans les plus brefs délais, à condition que l'autre partie soit prête à prendre des décisions politiques ». Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, s’exprimant lors de la 58e Conférence de Munich sur la sécurité (MSC) a déclaré que la République islamique d'Iran était prête à parvenir à un bon accord à Vienne si l'autre partie prenait la décision politique nécessaire. Il convient de noter que les négociations pour la suppression des sanctions à Vienne sont entrées dans une phase critique il y a quelques semaines ; où Washington doit prendre des décisions politiques, et prouver à Téhéran son sérieux, ainsi qu'aux pays européens à cet égard ; Que cela permettra la possibilité de parvenir à un bon accord à travers ces négociations. Les ministres des Affaires étrangères d'Arabie saoudite et des États-Unis ont discuté samedi soir des pourparlers de Vienne en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité. Le ministre sioniste de la guerre « Benny Gantz » qui, comme d'autres dirigeants sionistes, craint un éventuel accord à Vienne ces jours-ci, a rencontré Kamala Harris, en marge de la Conférence de Munich pour tenter à nouveau la politique iranophobe ratée du régime sioniste. Bien que le régime sioniste dispose d'un arsenal nucléaire, le ministre sioniste de la guerre a prétendu avoir dit au vice-président américain qu'il remerciait les États-Unis et Joe Biden pour leur engagement à empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Le responsable sioniste a également prétendu qu'il était important que tout accord avec l'Iran soit soumis au respect de la surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique et au traitement des dossiers ouverts sur le programme nucléaire iranien. Le huitième cycle de pourparlers, qui a débuté à Vienne, la capitale autrichienne, le 27 décembre, est l'un des plus longs cycles de pourparlers avec des participants occupés à travailler sur un projet de texte d'accord et à décider de certaines questions litigieuses restantes.