La visite de Raïssi au Qatar est très importante, selon l’ambassadeur d'Iran à Doha

Dehghani Podeh a déclaré dans une interview avec IRNA : «Il y a deux sujets principaux de la visite sont la rencontre avec l'émir du Qatar et certains responsables qatariens et la participation à la réunion au sommet des pays exportateurs de gaz. Le Qatar a toujours annoncé sa volonté de jouer un rôle dans l'amélioration des relations entre l'Iran et les pays arabes, c'est donc l'un des pays que nous avons proposés comme pays qui soutiennent le dialogue.

«Nous espérons donc qu'elle jouera un rôle croissant dans le rapprochement des points de vue entre la République islamique d'Iran et les pays arabes de la région du golfe Persique et du Moyen-Orient.»

Réduire les effets des sanctions entre les deux pays

L'ambassadeur iranien a souligné que les sanctions affectaient les relations entre la République islamique d'Iran et tous les pays, y compris le Qatar, et a déclaré : Nous espérons qu'à la lumière de la coopération entre les deux pays, nous serons en mesure de réduire dans une certaine mesure les effets de l'embargo, les mesures de sanctions injustes contre le peuple iranien, et que nous avancerons dans la coopération entre nous au sein le cadre des intérêts nationaux entre les deux pays, et plus de stabilité dans la région pour faire avancer les nobles objectifs qui les unissent.

Il a décrit la visite de l'ayatollah Raïssi au Qatar comme très importante en termes de calendrier ainsi qu'en termes de questions qui seront discutées, et a déclaré : Cette visite bilatérale intervient à l'invitation de l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, elle comprend donc deux sujets principaux : la rencontre avec l'émir du Qatar et certains responsables qatariens, ainsi que la participation à la réunion au sommet des pays exportateurs de gaz.

La signature de plusieurs accords, ainsi que la recherche et la concertation sur les relations bilatérales et les enjeux régionaux et internationaux, c'est l'un des autres objectifs de cette visite, ainsi les ministres accompagnant le président de la République signeront de nombreux accords avec leurs homologues qataris en présence du président de la République islamique et de l'émir du Qatar.

Il a expliqué que ces accords couvrent divers domaines politiques, économiques et culturels, exprimant son espoir que la visite conduira à de bonnes percées sur le front économique pour les commerçants et hommes d'affaires iraniens et qatariens.

Il a évoqué l'importance et le prestige du Forum des pays exportateurs de gaz et a déclaré : Ce forum aura certainement un impact significatif sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le secteur pétrolier et gazier.

Il a dit : que la coopération dans le cadre du forum augmentera, et que les consultations peuvent conduire à une amélioration des conditions de production et d'exportation de gaz des pays.