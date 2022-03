La visite du président Raïssi renforcera les relations stratégiques avec le Qatar

L'une des principales priorités de la politique étrangère du treizième gouvernement est d'établir la stabilité et l'équilibre régionaux dans le but d'élargir pleinement les relations avec ses voisins, et au cours des derniers mois, il a pris des mesures efficaces dans ce sens, a déclaré à l’IRNA Mohammad Akhbari.

Se référant au fait que l'Iran a le plus de voisins au monde après la Russie et la Chine, il a ajouté : L'Iran est voisin de 15 pays et entretient des relations étroites avec plusieurs États autonomes de son voisinage. Il occupe donc une position géopolitique particulière pour la coopération bilatérale, multilatérale et régionale avec ses voisins.

L'expert en politique étrangère a souligné les points communs culturels et historiques de l'Iran avec ses voisins et a ajouté : Les économies des pays voisins complètent l'économie iranienne, et le gouvernement du président Raïssi peut prendre l'initiative d'aider ses voisins à neutraliser les sanctions.

Akhbari a évalué l'approche du 13e gouvernement comme une tentative de surmonter les écarts et les différences régionales et a déclaré : pour améliorer la situation économique du pays, il est nécessaire d'élargir les relations avec les pays et la structure régionale et internationale.