L’Iran a toujours soutenu les demandes d'indépendance des pays d'Amérique latine (Raïssi)

Lors d'une visite au Qatar lundi soir, en marge du sixième sommet des pays exportateurs de gaz, le président Raïssi a rencontré le Premier ministre de Trinité-et-Tobago Keith Rowley, évoquant l'esprit de liberté et d'indépendance des nations latino-américaines, en disant «La République islamique d'Iran a toujours soutenu les revendications de liberté et d'indépendance de toutes les nations du monde contre l'oppression des pays impérialistes».

Exprimant l'intérêt de l'Iran pour l'élargissement des relations avec Trinité-et-Tobago, en particulier dans le domaine de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, a ajouté le président «À un moment où l'ennemi voulait fermer l'industrie pétrolière iranienne en imposant des sanctions et des pressions, le ministère du Pétrole et les acteurs du secteur pétrolier et gazier iranien ont pu atteindre un haut niveau de connaissances et de capacités techniques malgré les souhaits de l'ennemi, ce qui se traduit par dans la croissance de l'industrie pétrolière et gazière de notre pays ».

Exprimant la volonté de la République islamique d'échanger ses expériences avec Trinité-et-Tobago, Raisi a déclaré : «La République islamique d'Iran, en particulier sous le 13e gouvernement, a un programme spécial pour élargir les relations économiques et politiques et les interactions avec tous les pays, y compris l'Amérique latine. À cet égard, nous souhaitons améliorer le niveau de nos relations avec votre pays. »

Se référant aux remarques du Premier ministre de Trinité-et-Tobago sur les interactions et la coopération techniques et commerciales du pays affectées par les sanctions américaines contre d'autres pays d'Amérique latine, le président a déclaré : «C'est la preuve de l'oppression et de l'impérialisme américains, qui incluent des pays avec lesquels ils entretiennent des relations normales».

Le président Raïssi a souligné : « L'expérience de 43 ans de la République islamique a prouvé que quiconque résiste à l'oppression peut certainement exercer ses droits ».

Le Premier ministre de Trinité-et-Tobago, Keith Rowley, a noté que son pays dispose d'une quantité importante de ressources en hydrocarbures, en disant : Trinité-et-Tobago cherche à étendre sa coopération et ses relations avec la République islamique d'Iran, comme le Venezuela et Cuba ».

«Après l'indépendance du Royaume-Uni, Trinité-et-Tobago s'est concentré sur le développement de ses industries pétrolières et gazières, et aujourd'hui nos sociétés pétrolières et gazières nationales ont de bonnes capacités, mais les sociétés internationales ont toujours une présence efficace dans nos industries pétrolières et gazières», a-t-il ajouté.

Il a déclaré que nous avons essayé de diversifier notre coopération et nos partenaires économiques plus qu'avant, ajoutant : « Nous sommes intéressés à bénéficier de l'expérience et des capacités de l'Iran dans le domaine du pétrole et du gaz ».