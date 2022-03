FPEG à Doha: le gaz naturel façonne l'avenir énergétique du monde (Raïssi)

Le Président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raissi, a félicité le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani lors du sixième Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG) au Qatar ce mardi matin 22 février pour avoir présidé le sommet avant de remercier le gouvernement et le peuple du Qatar pour leur hospitalité et leur accueil « chaleureux » réservé à la délégation de la République islamique d'Iran.

« J'espère que ce sommet pourra grâce à Dieu, renforcer davantage les domaines et les horizons de coopération entre les membres pour préserver et sauvegarder le gaz naturel, qui est leur capitale nationale donnée par Dieu », a déclaré Ebrahim Raïssi lors de son discours au FPEG.

« La tenue du sixième sommet des pays exportateurs de gaz autour de cette jeune organisation internationale, plus que tout autre fait, est un signe fort de convergence, de solidarité et de détermination de ses membres, à poursuivre les objectifs du Forum, dont les fondements initiaux étaient posée en 2001 à l'initiative de Téhéran », a fait valoir le Chef du gouvernement iranien.

Il a ajouté : « L'objectif du Forum des pays exportateurs de gaz et de ses fondateurs et membres est de protéger la souveraineté des pays sur leurs ressources naturelles, en particulier le gaz, la coopération dans la recherche de solutions pour protéger les intérêts collectifs des pays membres, de développer la coopération entre pays dans divers domaines tels que l'exploration, la production et le commerce du gaz naturel, de renforcer la place du gaz naturel dans la consommation mondiale d'énergie et de travailler ensemble via une coopération et une entente synergique pour renforcer la sécurité de l'approvisionnement et de la demande de gaz naturel. »

« Les sommets sont aussi l'occasion de travailler ensemble pour atteindre ces objectifs », a fait encore valoir le Président iranien.

Ebrahim Raïssi a souligné : « Nous, en tant que pays disposant d'énormes réserves et exportateurs de gaz, afin d'améliorer la sécurité pour la demande de gaz naturel, en poursuivant les objectifs et la mission du FPEG, nous pouvons envoyer un message clair au monde pour les assurer sur un approvisionnement énergétique durable à court et à long terme. »

