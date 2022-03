Raïssi : 14 accords signés entre l’Iran et le Qatar / « Iran Trade Center » sera établi à Doha

Selon l'IRNA, l'ayatollah Ebrahim Raïssi, de retour d'un voyage de deux jours au Qatar mercredi soir, a déclaré : « Ce voyage est conforme à la politique de voisinage avec deux objectifs principaux : augmenter la confiance mutuelle et la coopération avec les voisins et accroître la part de l'Iran dans l'économie et le commerce de la région. »

Se référant à ses rencontres avec les dirigeants qatariens, le président a noté: « Lors de ces réunions, des questions bilatérales, commerciales, économiques, énergétiques, culturelles et surtout d'investissement ont été discutées. »

« 14 accords ont été signés qui doivent être mis en œuvre et suivis par mes collègues du gouvernement, et M. Emir du Qatar a également chargé les hauts responsables qatariens de mettre immédiatement en œuvre la mise en œuvre de ces accords et mémorandums. », a noté le président Raïssi.

Se référant à sa rencontre avec des militants économiques Qataris, l'ayatollah Raïssi a déclaré : « Les militants économiques étaient très intéressés par l’affaire économique, commerciale et l’essor d'investissement en Iran. »

« Les militants économiques savent que la volonté des responsables des deux pays est de développer les relations commerciales et économiques, il est donc nécessaire de planifier les investissements". Aujourd'hui, en Iran, dans la région, et dans le pays ami et frère du Qatar, les conditions sont réunies pour relancer ces capacités. », a souligné le chef du gouvernement iranien.

M. Raïssi a insisté sur l'identification des capacités de développement des relations avec le Qatar et a poursuivi : « La première étape à cet égard est l'activation du Centre commercial de l'Iran au Qatar pour présenter les capacités de l'Iran aux acteurs économiques qataris et faire reconnaître mutuellement les domaines et les capacités qui existent au Qatar pour les militants économiques de la République islamique d'Iran. »

Mettant en relief l'importance de l'établissement du Centre commercial de l'Iran au Qatar, il a noté : « La suppression des barrières douanières et commerciales a été proposée et approuvée par le ministre de l’Industrie et du Commerce de notre pays et le ministre de l'industrie du Qatar, qui ont tous deux insisté sur la nécessité de prendre des mesures immédiates pour supprimer les barrières commerciales, économiques et d'investissement entre les deux pays. »

S'adressant aux hommes d'affaires qataris, le président a noté : « Il existe un terrain pour investir en Iran, et cet investissement est également envisagé par les responsables des deux pays. L'émir du Qatar a également souligné que cet investissement pourrait constituer la base d'un travail économique à long terme entre les deux pays. »

Se référant à ses réunions en marge du Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG), l'ayatollah Raïssi a déclaré : « Les questions bilatérales entre nous et la coopération qui pourrait avoir lieu aux niveaux régional et international ont été discutées. »

Soulignant la position du Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG) et les résolutions de cette réunion à Doha, le président a déclaré : « Dans le monde, la question de l'énergie et la discussion sur le gaz est une question centrale, qui a également été examinée par tous les membres participants. »