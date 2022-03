La politique de l'Iran vise à développer la coopération avec les pays amis, en particulier Oman

Lors d'une réunion avec le ministre des Affaires étrangères omanais en visite, Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi, Ebrahim Raïssi a déclaré que «notre volonté et notre politique sont de développer la coopération avec les pays amis, en particulier Oman».

Le président a remercié le sultan d'Oman pour son invitation à se rendre à Mascate et a déclaré que «sans aucun doute, ces interactions pourraient être efficaces pour renforcer les relations entre les deux pays et résoudre les problèmes régionaux et internationaux».

Le président a salué le gouvernement omanais pour ses bonnes et fermes positions qui ont été très différentes du comportement de certains autres pays de la région et a déclaré : «L'attention d'Oman à la Palestine et au Yémen et aux problèmes régionaux est importante».

Raïssi a déclaré : «Nos relations avec Oman sont à un bon niveau, mais dans le domaine économique et commercial, il y a encore de la place pour élargir davantage les relations. Les capacités et les capacités des deux pays peuvent être utilisées pour développer davantage les relations économiques et commerciales. »

Le ministre omanais des affaires étrangères, pour sa part, a exprimé sa gratitude pour le soutien de la République islamique d'Iran à ses voisins et a déclaré : «Il existe des relations privilégiées entre l'Iran et Oman, qui se sont historiquement construites sur la confiance mutuelle, le respect et la coopération positive dans l'intérêt de la sécurité régionale et mondiale.»

«Certes, votre voyage à Oman sera un voyage historique et servira les objectifs des deux nations. Nous soutiendrons toujours votre approche pragmatique dans tout ce que vous faites, et nous travaillerons certainement à opérationnaliser votre approche pour élargir les relations », a ajouté Busaidi.