Le président Raïssi félicite le Japon à l'occasion de la fête nationale

Dans un message séparé adressé à l'empereur Naruhito et au Premier ministre Kishida Fumio, le président l'ayatollah Ebrahim Raïssi a félicité la fête nationale japonaise et a déclaré : «Les relations amicales et historiques entre la République islamique d'Iran et le Japon sont fondées sur la confiance et le respect mutuel.»

Dans son message au Premier Ministre du Japon, le Président a exprimé l'espoir que «à la lumière des politiques du gouvernement de Son Excellence, nous verrons une coopération continue et une consultation accrue des hauts fonctionnaires des deux pays et une expansion et un renforcement supplémentaires des relations dans tous les domaines d'intérêt mutuel.»

S'adressant à l'empereur du Japon, Raïssi a également espéré que les relations historiques et amicales entre la République islamique d'Iran et le Japon se développeront encore plus avec l'aide et les efforts des deux parties.