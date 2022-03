Le ministère iranien des Affaires étrangères s'emploie à faciliter la sortie des Iraniens d'Ukraine

Khatibzadeh a déclaré dans une interview aux journalistes aujourd'hui, vendredi qu’Il y a deux semaines, après l'escalade de la crise ukrainienne, le ministère des Affaires étrangères a commencé à prendre plusieurs mesures concernant la situation des citoyens iraniens résidant en Ukraine, en coordination avec l'ambassade d'Iran à Kiev.

Il a ajouté que le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian avait passé des appels téléphoniques avec les ministres des Affaires étrangères de la Russie et de l'Ukraine.

Il a donné des instructions à notre ambassade à Kiev, et il a également contacté récemment le ministre hongrois des Affaires étrangères pour faciliter la sortie des Iraniens d'Ukraine via ce pays.

Khatibzadeh a expliqué que l'ambassade d'Iran à Kiev est en contact permanent avec les citoyens qui y résident, en particulier les étudiants universitaires, et est prête plus de 24 heures pour répondre à leurs demandes, se coordonner avec eux et écouter leurs demandes.

Khatibzadeh a confirmé que les choses étaient prêtes à lancer des vols vers l'Ukraine ou ses pays voisins au cas où des citoyens iraniens pourraient l'atteindre depuis l'Ukraine pour les emmener dans le pays.

Il a noté que les ambassades d'Iran en Pologne, en Hongrie, en Biélorussie, en Moldavie et en Roumanie sont tout à fait prêtes à faciliter la sortie des citoyens iraniens d'Ukraine.