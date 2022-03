L'ambassadeur d'Iran visite une auberge d'étudiants iraniens en Ukraine

L'armée russe a lancé jeudi 24 février une opération militaire sur le sol ukrainien, après de nombreuses spéculations sur les tensions entre la Russie et l'Ukraine.

Mais l'un des problèmes des pays à cet égard était la présence de leurs citoyens vivant en Ukraine.

Après le début des tensions et des conflits entre la Russie et l'Ukraine, de nombreux pays ont commencé à rapatrier leurs citoyens de différentes parties du pays, et la République islamique d'Iran a également cherché à faciliter le retour de ses citoyens d'Ukraine vers l'Iran.

Ces dernières heures, une vidéo d'un étudiant iranien détenu après le début de la guerre en Ukraine a été publiée, qui dit : Le gouvernement iranien a demandé aux étudiants iraniens de quitter l'Ukraine, mais en raison de la fermeture de la frontière, il n'y a pas d'issue."

Mais selon l'IRNA, Manucher Moradi, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Kiev, est venu voir ces étudiants et leur a parlé.

Ces actions de suivi montrent que chaque opportunité de l'Ambassade et du Ministère des affaires étrangères de la République islamique d'Iran a été utilisée pour faciliter le départ des Iraniens.

L'ambassade de la République islamique d'Iran à Varsovie, au premier jour de la crise et de la déclaration de l'état d'urgence en Ukraine, a créé un quartier général de soutien aux Iraniens pour aider leurs compatriotes vivant dans ce pays. Ce siège est en correspondance avec le ministère local des Affaires étrangères afin de faciliter l'entrée des compatriotes en Pologne et leur retour dans le pays.