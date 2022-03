La crise en Ukraine est un exemple de l'échec des efforts américains pour maintenir une superpuissance (Ministre du Renseignement)

«Les États-Unis et l'Occident tentent de ressusciter et de construire de nouvelles alliances basées sur l'OTAN», a-t-il déclaré, mais nous avons vu les États-Unis, malgré toutes leurs dépenses, échouer de manière humiliante et ignominieuse en Irak, en Afghanistan et en Syrie.

Khatib a souligné que le but de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est un blocus militaire de la Russie et de la Chine : «Si l'OTAN avait la puissance nécessaire, les États-Unis pourraient faire leurs preuves en Afghanistan et au Yémen, mais nous assistons en fait à l'affaiblissement des alliés de l'OTAN en Asie occidentale.»