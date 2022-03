Visite du ministre omanais des A.E. à Téhéran : le récit

Selon le correspondant politique de l'IRNA, le Ministre omanais des Affaires étrangères, Badr bin Hamad al-Busaidi, est arrivé à Téhéran le mercredi 23 février pour rencontrer le Ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian. Après la réunion, le très haut diplomate omanais a également rencontré le Président de la RII Ebrahim Raissi.

La visite inopinée et la remise d'un message du roi d'Oman à l'ayatollah Raissi ont suscité des spéculations sur son importance par différents médias.

Un certain nombre d'analystes et commentateurs ont lié le déplacement et le message aux pourparlers de Vienne, compte tenu des antécédents d'Oman et de son rôle dans le processus des pourparlers nucléaires de l'Iran avec l'Occident.

Les détails de la lettre du roi d'Oman au Président de la RII et de la conversation d'Al-Busaidi avec des autorités iraniennes, ne sont pas connu les commentaires liés à ces rencontres restent spéculatifs.

Cependant, il semble que la République islamique ait su saisir l’occasion lors des réunions pour annoncer ses positions et ses vues envers les négociations pour la levée des sanctions. Les tweets et les déclarations pendant et après la visite du ministre des Affaires étrangères d'Oman montrent également que les parties membres du Plan global d’action conjoint sur le nucléaire de 2015 (PGAC, JCPOA selon son acronyme anglais) voient plus que toute autre période l'équipe négociatrice iranienne « déterminée » et « campée » sur les exigences légales de son pays et les droits de son peuple.

