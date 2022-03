Coronavirus: l'Iran fait partie des 10 pays qui produisent le vaccin dans le monde

Beckleri a déclaré en marge de la conférence nationale sous le titre «Coronavirus, sécurité et santé» que l'Iran avait réussi à utiliser différentes méthodes pour produire le vaccin contre le coronavirus et est devenu l'un des 10 pays producteurs du vaccin dans le monde, ce qui indique la grande croissance et le développement que le pays a réalisés dans le domaine de la technologie de production de vaccins.

Il a évoqué la capacité de l'Iran à produire le vaccin en grande quantité, affirmant que l'Iran peut répondre à ses besoins nationaux en doses supplémentaires de vaccin contre le coronavirus.

Il a ajouté que l'Institut Pastor iranien était en mesure de produire un vaccin sûr et efficace appelé PastoCovac afin qu'il puisse être utilisé pour tous les groupes d'âge, et que les résultats de la troisième phase de l'essai clinique du PastoCovac a montré que le vaccin confère un niveau élevé d'immunité.

Il a déclaré que le vaccin, avec ses résultats étonnants, a été bien accueilli par les revues internationales les plus prestigieuses et les plus importantes.