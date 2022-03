Le ministre adjoint des Affaires étrangères appelle la Roumanie à faciliter le retour des ressortissants iraniens dans le pays

Le responsable iranien, lors d’une rencontre avec l’ambassadeur de Roumanie en Iran, Mirela-Carmen Grecu, a passé en revue les moyens d'aider Bucarest dans le processus d'évacuation en toute sécurité des ressortissants iraniens résidant en Ukraine, à travers le territoire roumain.

Il a déclaré que le transfert de ces citoyens constitue une préoccupation majeure pour l'État de la République islamique d'Iran et que la Roumanie, qui partage une frontière commune avec l'Ukraine, doit assurer les conditions de leur départ pacifique.

L’ambassadeur, pour sa part, a déclaré que la Roumanie comprend les préoccupations du gouvernement et du peuple iraniens concernant la sécurité de leurs citoyens et est prête à coopérer avec l'ambassade de la République islamique à Bucarest pour faciliter l'évacuation des Iraniens qui souhaitent quitter le territoire ukrainien via la Roumanie.