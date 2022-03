Le Chef-adjoint du Pouvoir judiciaire d'Iran exhorte l’Europe et l’ONU à traduire en justice les terroristes de l’OMK

L'Organisation des Moudjahidines-e Khalq (OMK) est l'un des groupes terroristes qui a perpétré le plus grand nombre d'attaques terroristes contre le peuple et le gouvernement iraniens. Malgré ses crimes sanglants ce groupe a bénéficié du soutien américano-européen.

Expliquant les positions de la République islamique d'Iran lors de la réunion du Conseil des droits de l'homme, Kazem Gharibabadi a ajouté : « La politique de principe de la République islamique d'Iran dans le domaine des droits de l'homme est basée sur le soutien et la promotion de ces droits humains pour les individus dans la société ».

« Notre ferme conviction dans la protection des droits de l'homme est ancrée à la fois dans nos normes religieuses et dans les engagements internationaux que nous avons acceptés », a-t-il insisté.

Le Secrétaire du Quartier général des droits de l'homme de la RII a insisté à cette occasion sur le fait qu'à l'heure actuelle, les trois Pouvoirs (Exécutif, législatif et judiciaire) en République islamique d'Iran ont utilisé tous leurs efforts et leurs potentiels pour servir le peuple et soutenir et promouvoir ses droits.

« À cet effet, les lois, les politiques et divers plans, ont été approuvés et mis en œuvre en particulier depuis l'année dernière. Dans le même temps, la République islamique d'Iran a fait des progrès significatifs dans la protection des droits de l'homme et, bien sûr, a subit d'énormes coûts humains et financiers, dont notamment dans le domaine de la lutte contre la drogue et les gangs de trafiquants internationaux. A cela s’ajoute l'accueil de millions de réfugiés.

Critiquant la double position des droits de l'homme par certains gouvernements qui se posent en défenseur des droits de l’homme, Gharibabadi a poursuivi : « Alors qu’ils ne cessent d’afficher un souci sélectif envers la violation des droits de l’homme et qu’ils mobilisent même pour soutenir un criminel tout leurs appareils politiques et leurs médias mainstream, ils violent délibérément les droits du peuple iranien»

Dénonçant les sanctions inhumaines américaine, Kazem Gharibabadi a poursuivi : « Les États-Unis sont à l'avant-poste de l'utilisation de mesures coercitives unilatérales ».

Pour imposer ses désidératas aux autres gouvernements, l’administration américaine n'a lésiné sur rien pour recourir aux sanctions commerciales, perturber les flux d'investissements financiers et geler les avoirs de la RII. Ces sanctions, notamment celles imposées au système bancaire et financier, ont également rendu difficile les activités humanitaires pour l’Iran.

« Les États-Unis ont ainsi piétiné toute norme internationale », a-t-il encore fustigé avant de souligner que l'Iran est l'une des plus grandes victimes du terrorisme.

S'adressant aux délégués présents à la 49e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Gharibabadi a déclaré : « Le peuple iranien souffre également d'un autre phénomène sinistre appelé terrorisme. L'Iran a été l'une des plus grandes victimes du terrorisme au cours des 43 dernières années, au cours desquelles des milliers d'innocents ont été martyrisés ou gravement blessés. »

« Malheureusement les pays européens et les États-Unis sont devenus des refuges pour les groupes terroristes », a déploré Le Chef adjoint du Pouvoir judiciaire iranien pour les Affaires internationales et le Secrétaire du siège des droits de l'homme de la République islamique d'Iran.

