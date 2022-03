Covid 19 : la station de ski internationale de Dizin au nord de Téhéran reprend ses activités

Dans une interview avec l’IRNA, Sadegh Kalhor, le directeur interne de la station internationale de Ski de Dizin a déclaré : « Mais avec l'autorisation de la fédération, la tenue de compétitions sur cette piste a repris à partir d'aujourd'hui, lundi 28 février. Ainsi les compétitions parallèles du Grand Prix organisées par Dizin sont actuellement en cours. »

Il a ajouté : « Dans ces compétitions, environ 70 athlètes masculins et féminins des provinces d'Alborz et de Téhéran dans trois catégories d'âge d'enfants (cadette, minime, benjamin) se rivalisent sur la piste. »

Dizin est une station de ski d'Iran, la plus étendue du pays, dépendant de la ville de Karadj, dans la chaîne de montagne de l'Albourz, non loin du mont Damavand.

Dizin fut fondée en 1969 et acquit sa réputation grâce à la qualité de sa neige, due à son altitude (une des 20 stations de ski les plus hautes du monde) et à ses pistes orientées au nord. Des hôtels, villas et appartements privés autour de la station de ski permettent d'accueillir des milliers de personnes tous les ans.

Il existe deux accès depuis Téhéran.

