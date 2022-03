Lancement de 4 nouvelles bases d'exportation iraniennes basées sur la connaissance dans des pays étrangers

Dans une interview accordée à l'IRNA lundi, Madame Marzieh Shawardi a ajouté : « Le Fonds pour l'Innovation et la Prospérité a mis en place des expositions permanentes ou des bases dans des pays étrangers cette année (en 1400) pour aider les entreprises fondées sur le savoir à pénétrer les marchés internationaux. »

« Par exemple, ces bases ont été mises en place en Irak plus précisément dans la ville de Karbala avec la présence de 20 entreprises basées sur la connaissance et en Arménie avec 6 entreprises. 15 entreprises se sont implantées en Turquie cette année et ont réussi à exporter et à lancer une ligne de production dans ce pays », a-t-elle fait savoir.

Madame Shavardi a poursuivi : « En Afghanistan également, 23 entreprises ont été créées, au Kenya 10 entreprises et en Chine 12 entreprises avec le soutien du Fonds pour l'Innovation et la Prospérité ».

« Au Kirghizistan, en Bosnie-Herzégovine, aux Émirats arabes unis et à Oman, l'enregistrement des sociétés pour établir des bases permanentes en Iran est également en cours de finalisation afin que ces sociétés puissent utiliser les services du Fonds d'Innovation pour pénétrer ces marchés d'exportation. »

« L'équipement médical, l'agriculture et les machines de pointe, le médicament, la biotechnologie et la nanotechnologie sont des domaines dans lesquels opèrent les entreprises exportatrices iraniennes », a-t-elle encore déclaré.