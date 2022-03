La FIFA et l'UEFA suspendent la Russie du football international

La Russie a été expulsée de la Coupe du monde 2022 et ses équipes suspendues de toutes les compétitions internationales de football jusqu'à nouvel ordre, a annoncé lundi la FIFA dans un communiqué conjoint avec l'UEFA.

L'équipe masculine devait disputer les éliminatoires de qualification en mars pour la Coupe du monde au Qatar plus tard cette année, tandis que son équipe féminine s'était qualifiée pour le Championnat d'Europe en Angleterre, qui se tiendra en juillet.

L'annonce concerne également les clubs russes impliqués dans les compétitions européennes.

La FIFA et l'UEFA ont décidé aujourd'hui ensemble que toutes les équipes russes, qu'il s'agisse d'équipes représentatives nationales ou d'équipes de clubs, seront suspendues de la participation aux compétitions de la FIFA et de l'UEFA jusqu'à nouvel ordre" ont déclaré les instances dirigeantes mondiales et européennes du football.

La Russie devait affronter la Pologne lors d'une demi-finale des éliminatoires de la Coupe du monde le 24 mars et aurait pu affronter la Suède ou la République tchèque le 29 mars pour une place en finale.

Mais leurs trois adversaires potentiels ont insisté pour qu'ils boycottent les matchs.