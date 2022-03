La résolution du CSNU a un impact négatif sur le processus de paix au Yémen (Téhéran)

La résolution « a des répercussions négatives sur la voie vers la paix », a déclaré mardi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh.

La veille, les 15 membres du Conseil avaient voté en faveur de l'extension à l'ensemble du groupe d'un embargo ciblé de l'ONU sur les armes visant plusieurs dirigeants du mouvement Houthi Ansarullah.

Le mouvement a pris en charge la gestion du Yémen depuis 2015, lorsque l'ancien gouvernement allié occidental et saoudien du pays a fui au milieu d'une crise politique, refusant de rester et de négocier une solution.

Une coalition dirigée par l'Arabie saoudite comprenant de nombreux alliés de Riyad a ensuite envahi le Yémen pour réintégrer les responsables.

La guerre, qui a bénéficié d'un soutien militaire, logistique et politique presque ininterrompu de la part des États-Unis, a tué des centaines de milliers de Yéménites et fait du Yémen le théâtre de la pire crise humanitaire au monde.

La résolution condamnait fermement les contre-attaques des combattants yéménites, y compris celles contre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis - principal allié de Riyad dans la coalition de guerre - et exigeait la cessation immédiate des représailles.

La résolution, a ajouté Khatibzadeh, a été adoptée conformément « aux considérations politiques et au lobbying des membres de la coalition des agresseurs ».

Khatibzadeh a critiqué le Conseil de sécurité pour s'être «distancé de ses devoirs inhérents» concernant le Yémen depuis le début de la guerre menée par l'Arabie saoudite et avoir fermé les yeux sur les crimes commis par les agresseurs.

Cela, a-t-il ajouté, a contribué à « des violations systématiques et graves du droit international humanitaire, au massacre de civils, à la destruction massive d'infrastructures civiles et à l'embargo illégal des ports et aéroports [yéménites] », dans un silence international.

Une telle approche complique davantage la perspective de parvenir à une paix « juste » et « durable », a ajouté Khatibzadeh.