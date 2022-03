Le Concours international du Saint Coran démarre à Téhéran

Le Concours international du Saint Coran a débuté aujourd'hui, mardi, dans la salle Andisheh du Centre pour la pensée et l'art islamiques de Téhéran.

Il concourt dans la section adulte et dans la branche de mémorisation, "Abdul Khaliq Ibrahimi" d'Afghanistan, "Haitham Safar Ahmed" du Kenya, et dans la branche de récitation, "Ghulam Mustafa Al-Ashrafy" d'Australie, "Ilham Muhammad Al-Din " d'Indonésie, et "Omar Abu Hafez"de Syrie et "Bilal Abdullah Ali" du Yémen.

Dans la section étudiante, "Ali Taha Latifi" d'Allemagne concourt dans la branche lecture, "Mohammed Reza Jafarpour" d'Iran et "Abdulaziz Noor" de Brunei dans la branche mémorisation.

Participant à la section pour les aveugles est "Sharaf El-Din Elmi" d'Algérie dans la branche de la conservation