Amir Abdollahian souligne la nécessité de trouver une solution politique pour résoudre la crise ukrainienne

Amir Abdullahian et Peter Maurer, chef du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ont discuté de la dernière situation de l'aide humanitaire dans les zones frontalières de l'Ukraine, de la situation humanitaire au Yémen et en Afghanistan, et de la coopération, a rapporté IRNA mercredi soir. Le Croissant-Rouge de la République islamique d'Iran et la Croix-Rouge ont discuté et échangé des points de vue.

Toujours lors de cette conversation téléphonique, Amir Abdollahian, tout en remerciant les efforts de Maurer, a souligné la nécessité de rechercher une solution politique pour résoudre la crise en Ukraine et a ajouté : « La guerre n'est pas la solution et la République islamique d'Iran dès les premières heures de la crise a essayé de soutenir les citoyens iraniens et de prendre soin d'eux. »

« A cet effet, les A.E. iraniennes ont mis en place un comité spécial au ministère pour accélérer l'amélioration de la situation humanitaire », a-t-il précisé.

Exprimant la disponibilité du Croissant-Rouge de la République islamique d'Iran à aider les victimes de cette crise, il a appelé à la coopération du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge à cet égard.

Le très haut diplomate iranien a également qualifié de « difficile » la situation humanitaire au Yémen et en Afghanistan et a souligné la nécessité d’y envoyer une aide humanitaire et de réduire les souffrances des populations de ces pays.

Selon le Ministère des équipes de secours du Croissant-Rouge iranien se déploient aux côtés de la Croix-Rouge pour aider les personnes déplacées en Ukraine.

Le président Peter Maurer tout en affichant la satisfaction de ses négociations avec Amir Abdollahian évoque ses consultations avec des autorités russes et ukrainiennes sur l'aide humanitaire, l'échange de soldats tués et l'accès aux prisonniers de guerre avant de conclure : « La situation en Ukraine reste difficile et critique. »

Peter Maurer, né le 20 novembre 1956 à Thoune (Suisse), est un historien et spécialiste du droit international humanitaire. Il est président du Comité international de la Croix-Rouge depuis 2012.

