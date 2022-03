Ambassadeur d'Iran en Ukraine : Tous les compatriotes sont « en parfaite santé »

Selon le correspondant politique de l'IRNA, Manouchehr Moradi, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Ukraine, a publié une vidéo expliquant les dernières mesures prises par l'ambassade pour fournir des services aux Iraniens vivant en Ukraine.

L'ambassadeur de la RII d'Iran à Kiev a poursuivi : « Depuis le début de la crise en Ukraine, l'ambassade a consacré toutes ses activités et ses efforts à deux questions fondamentales : La protection des citoyens iraniens et les efforts 24 heures sur 24 pour les évacuer hors d'Ukraine, surveiller de près les développements liées à la crise et d’en informer à temps le ministère des A.E. à Téhéran.

M.Moradi a ajouté : « Dieu merci, et malgré toutes les difficultés qui ont existé en Ukraine, jusqu'à présent, tous nos compatriotes sont en parfaite santé et il n'y a eu aucun rapport ni sur des éventuelles blessés iraniens ni sur des pertes en matière ».

L'ambassade de la République islamique d'Iran en Ukraine a également annoncé dans un communiqué qu’elle poursuit ses activités même dans la crise actuelle, à Kiev, et y reste toujours engagée pour répondre aux besoins de chers compatriotes.

Selon le correspondant politique de l’IRNA, le ministère des Relations publiques des affaires étrangères a publié une déclaration soulignant l'ouverture de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Kiev et exprimant ses regrets face à certains tapages médiatiques et fausses informations alimentés par les médias sociaux.

