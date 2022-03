Le gouvernement suit activement la question de contrecarrer et de lever des sanctions (Amirabdollahian)

S’exprimant lors d’une rencontre avec un groupe de directeurs d'agences de presse, de journaux et de médias du pays, Amir Abdollahian a confirmé la nécessité de poursuivre les rencontres et de communiquer avec les médias, en déclarant que le gouvernement actuel suit activement la question du déjouement et de la levée des sanctions, et que des efforts sont déployés pour que les mesures, les initiatives et le suivi du gouvernement soient tangibles dans la vie des citoyens.

Le ministre des Affaires étrangères a donné des explications sur les derniers développements du processus des négociations nucléaires en cours à Vienne.

Amir Abdollahian a évoqué les développements en Ukraine, passant en revue les positions de la République islamique d'Iran face à cette crise et les mesures et suivis du ministère des Affaires étrangères concernant les ressortissants iraniens résidant dans ce pays.

Lors de la réunion, les directeurs des médias du pays ont présenté leurs points de vue dans le domaine de la politique étrangère et le ministre des Affaires étrangères a répondu à leurs questions.