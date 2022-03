Le secrétaire général d'ECO rend visite le port de Martyr Rajaï dans le sud du pays

Lors de la rencontre avec la délégation en visite, le directeur général des ports et des affaires maritimes à Hormozgan, Ali Reza Mohammadi Karji Ran, a présenté un rapport sur les potentiels et les opportunités d'investissement disponibles dans le port de Shahid Rajaï.

Karji Run a souligné à cet égard que la province d'Hormozgan est bordée par une plage de 2 200 km, et comprend 14 000 petites et grandes îles, en plus de 32 ports de transport maritime.

Il a également souligné que le port de Martyr Rajaï, avec son emplacement stratégique, est situé au milieu du corridor nord-sud et relie le continent asiatique à l'Europe et prêt à accueillir des porteurs de capitaux étrangers et à détenir des investissements pour développer des activités basées sur le transport maritime dans cet immense port iranien.

Il est à noter que des représentants de 10 pays membres de l'Organisation de coopération économique (Eco) sont arrivés dans la province d'Hormozgan, hier mercredi, pour assister à la réunion du Conseil des représentants des Etats membres qui s'est tenue à l'invitation de Bandar Abbas.