COVID19: l’OMS apprécie les efforts de l'Iran pour produire des vaccins nationaux

Le vice-président du pouvoir judiciaire iranien pour les affaires internationales, Kazem Gharibabadi, et le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, se sont rencontrés en marge de la 49e réunion de haut niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations unies.

Adhanom a souligné le taux de vaccination élevé en Iran, tant pour les réfugiés iraniens qu'étrangers, et a déclaré que la situation pandémique s'était stabilisée en Iran.

L'Iran produit une nouvelle génération de vaccin anti-omicron Barakat

Il a déclaré «Nous apprécions les efforts de l'Iran pour produire des vaccins nationaux, et nous accélérerons le processus d'évaluation des vaccins iraniens, dont l'un COVIran Barekat a fait de grands progrès dans l'évaluation technique et l'autorisation de son utilisation d'urgence.»

Kazem Gharibabadi, pour sa part, a appelé à accélérer l'enregistrement de COVIran Barekat et Spikogen afin qu'ils puissent trouver leur chemin vers les marchés internationaux et les pays pauvres.

Gharibabadi a également critiqué les sanctions unilatérales occidentales et leurs effets néfastes sur le droit à la vie et les patients en Iran, y compris les patients atteints de thalassémie et d'EB, et a appelé le directeur général de l'OMS à intervenir.