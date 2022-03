La Confédération asiatique de football fait l’éloge de l’Iranien Taremi

Téhéran (IRNA)- La Confédération asiatique de football (AFC) a fait l'éloge de Mehdi Taremi sur son site Internet et a écrit que les attaquants iraniens avaient été crédités d'un but et d'une passe lors du match de Porto contre le Sporting.

Jeudi matin lors du match aller de la demi-finale de la Coupe du Portugal et dans un match très sensible, le Sporting a accueilli Porto dans une spectaculaire victoire 2-1 sur les visiteurs. Mehdi Taremi, qui a une saison de rêve, a également joué dans ce match, marquant un but et fournissant une passe décisive. «Un but et une passe décisive de Mehdi Taremi ont été enregistrés lors du match de Porto contre le Sporting en demi-finale de la Coupe nationale du Portugal. Il a été nommé joueur le plus influent de Porto cette saison», a déclaré la Confédération asiatique de football dans un communiqué.