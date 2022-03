La guerre n'est pas une solution à la crise ukrainienne (chef de la diplomatie iranienne)

La guerre n'est pas une solution à la crise en Ukraine ou à toute autre crise. Bien sûr, personne ne devrait ignorer la racine de la crise et les mesures prises par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et ses mesures pour l'expansion du militarisme dans la région, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian lors d'une conversation téléphonique avec son homologue irlandais Simon Coveney.

Le diplomate iranien a exprimé l'espoir que la coopération Iran-Irlande s'améliorera efficacement et que les relations économiques et commerciales seront renforcées plus que jamais par une feuille de route, tout en évoquant la visite du ministre irlandais des Affaires étrangères à Téhéran le mois dernier et sa rencontre avec Conveney en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité.

« Dans le cas du problème yéménite, le conflit doit cesser et une solution politique doit primer », Amirabdollahian a poursuivi, citant l'expérience de 20 ans d'engagement des États-Unis et de l'OTAN en Afghanistan comme un exemple qui n'a fait aucun bien au peuple afghan, en particulier après sa sortie honteuse du pays.

Commentant la résolution du Conseil de sécurité sur le Yémen, le ministre irlandais des Affaires étrangères a également déclaré que l'Irlande ne soutenait pas cette résolution et recherchait le dialogue au Yémen.

«Nous pensons que les Nations Unies devraient aider le processus de négociation pour résoudre la crise dans les pays où nous assistons à une catastrophe humanitaire», a noté Coveney.

Les ministres des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran et de l'Irlande ont souligné la nécessité de poursuivre les consultations entre les deux pays pour poursuivre le développement des relations bilatérales et la résolution des problèmes régionaux et internationaux.