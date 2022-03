Décès d’un Iranien en Ukraine

Selon IRNA, après la publication de la nouvelle du décès d'un citoyen iranien en Ukraine, l'ambassade de la République islamique d'Iran dans ce pays a confirmé la nouvelle après diverses enquêtes.

Selon le rapport, l'ambassade de la République islamique d'Iran en Ukraine, après avoir contacté la police ukrainienne en charge de l'affaire, a regretté qu'un citoyen iranien de 51 ans nommé « Mohammad Mohsen Shoushtarian » ait souffert d'une insuffisance cardiaque alors qu'il quittait Kharkov (la deuxième plus grande ville d’Ukraine)et malgré assistance médicale, est décédé.

L'ambassade de la République islamique d'Iran, exprimant ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt, tente de prendre des mesures supplémentaires concernant les causes de l'accident et l'état du corps du défunt.