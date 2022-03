Grossi à Téhéran pour négocier sur les issus nucléaires liés au JCPOA

Selon le correspondant de politique étrangère de l'IRNA, Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui s'est rendu à Téhéran sur des questions de garanties, a rencontré Mohammad Eslami, chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.

Il doit également rencontrer le ministre des Affaires étrangères Hussein Amir Abdullahian.

Il convient de mentionner que la résolution des problèmes restants entre l'Iran et l'AIEA est l'une des étapes nécessaires pour parvenir à un accord final à Vienne.

Le porte-parole de l'Organisation de l'énergie atomique a déclaré sur cette rencontre Grossi-Eslami: « On s'attend à ce que les problèmes entre l'Iran et l'AIEA dans ces pourparlers soient entièrement examinés. »

Selon l'IRNA, Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l'Organisation de l'énergie atomique, a déclaré dans une interview : « Les négociations entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique commenceront dans quelques minutes. »

Il a poursuivi : « On s'attend à ce que les questions entre l'Iran et l'AIEA dans ces négociations soient entièrement réexaminées. »

« Je me rends aujourd’hui à Téhéran pour rencontrer des responsables iraniens et aborder des questions en suspens. Le moment est critique mais un résultat positif pour tous est possible », avait indiqué dans un tweet M. Grossi avant son départ pour l’Iran.