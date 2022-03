L'Orchestre philharmonique de Zagreb a performé "Ainsi parlait Zarathustra"

Selon l’IRNA, le concert original "Ainsi parlait Zarathustra" a été joué pour la première fois en dehors de l'Iran, composé et dirigé par Ali Rahbari, chanté en persan par Reza Fekri et accompagné de 80 musiciens croates par l'Orchestre philharmonique de Zagreb.

Le concert a eu lieu dans la soirée du vendredi 4 mars, coïncidant avec le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Iran et la Croatie, ainsi que le 150e anniversaire de la fondation de l'Orchestre philharmonique de Zagreb.

Le poème symphonique "Ainsi parlait Zarathoustra" en six parties est le premier poème symphonique au monde basé sur le vrai discours de Zoroastre, qui a été composé pour le chanteur ténor du chœur et le grand orchestre symphonique.

Auparavant, la version non verbale de "Ainsi parlait Zarathustra" du compositeur allemand Richard Strauss d'après les écrits de Nietzsche était mondialement connue; Ce qui n'a rien à voir avec le zoroastrisme en Iran.

L'Orchestre philharmonique de Zagreb est l'un des orchestres les plus célèbres d'Europe et la plupart des chefs d'orchestre et solistes de renommée mondiale ont collaboré avec cet orchestre.

Conseillers culturels et artistiques du président de la Croatie, représentant spécial du Premier ministre de la Croatie, vice-ministres des affaires étrangères, de la culture et de l'économie de la Croatie, ambassadeurs et diplomates résidant à Zagreb, ambassadeur d’Iran en Croatie, ambassadeur de la Croatie à Téhéran, des membres du conseil municipal de Zagreb, des responsables de diverses villes croates, des entreprises économiques, et un grand nombre d’Iraniens vivant en Croatie ont assisté à cet évènement culturel.