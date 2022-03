L'Iran se félicite de l'expansion de la future coopération avec l'AIEA (premier vice-président)

S'exprimant lors de sa rencontre avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi à Téhéran samedi, Mohammad Mokhber a souligné la nécessité d'élargir la coopération entre la République islamique d'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) conformément au développement pacifique du programme nucléaire.

Le vice-président a déclaré que Téhéran se félicitait de l'élargissement de la coopération future avec l'AIEA pour l'utilisation pacifique des connaissances et du savoir-faire nucléaires.

Soulignant la nécessité d'une approche impartiale de l'AIEA dans le domaine des activités des pays concernant l'énergie nucléaire, y compris concernant le programme nucléaire de la République islamique d'Iran, Mokhber a ajouté que la communauté internationale attendait de l'AIEA qu'elle suive les programmes nucléaires des pays avec une approche spécialisée et experte.

Se référant à la fatwa du dirigeant iranien interdisant la production et l'utilisation d'armes de destruction massive, y compris les armes nucléaires, il a déclaré que la République islamique d'Iran n'a jamais cherché à fabriquer des armes nucléaires et que l'AIEA n'a rencontré aucune indication de l'aspect non pacifique du programme nucléaire iranien ces dernières années.

Le premier vice-président iranien a également souligné la nécessité d'élargir la coopération entre l'Iran et l'AIEA pour le développement pacifique du programme nucléaire et a poursuivi «La base principale de la création de l'Agence internationale de l'énergie atomique est d'aider à développer et à promouvoir les connaissances nucléaires pacifiques dans le monde entier et Téhéran se félicite de l'élargissement de la coopération future avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'utilisation pacifique des connaissances nucléaires».

«Nous espérons que lors de futures visites à Téhéran, les idées de coopération pour le développement pacifique du programme nucléaire et la promotion de ces connaissances en Iran seront opérationnalisées.»

Soulignant que tous les pays du monde, y compris l'Iran, ont le droit d'utiliser la science nucléaire à des fins sanitaires, industrielles et énergétiques, Rafael Grossi a déclaré que l'engagement et la coopération entre l'Iran et l'AIEA seront en faveur du peuple iranien et du monde.