Les universités iraniennes facilitent les affaires consulaires pour les étudiants étrangers

Selon le groupe scientifique et éducatif de l'IRNA, il s'agit du premier bureau des affaires consulaires de l'Université Azad islamique, qui a été créé avec la coopération du ministère iranien des Sciences, Recherche et Technologie et du ministère iranien des Affaires étrangères.

Ce bureau se compose de divers départements, y compris l'éducation, la recherche, les affaires consulaires, l'admission et l'admission des étudiants internationaux, le soutien aux étudiants et le Bureau de la coopération internationale et de la diplomatie scientifique et est situé à branche de l'Université Azad islamique à Kerman intitulée l’Université Martyr Ghasem Soleimani.

Les directeurs de l’Université Azad avaient précédemment annoncé une croissance de plus de 400% du nombre d'étudiants internationaux non résidents au cours de l'année universitaire 1399-1400 (2020-2021).

L'Université Azad compte environ 40 000 étudiants étrangers résidant et non-résidents en Iran. Solon les responsables de cette université, le chiffre peut atteindre 100 000 étudiants étrangers, l’année prochaine.

Farid Rahimi Nadaf, chef du Département des affaires consulaires pour les étudiants non iraniens de l'Organisation des affaires étudiantes du ministère iranien des Sciences, a déclaré: « Avec l'ouverture du Bureau des affaires consulaires, les affaires des étudiants non iraniens, y compris la délivrance des visas d'étudiants, des permis de séjour et des permis de séjour, se fera dans les plus brefs délais. »