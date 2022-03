Nous avons à l'ordre du jour l'adoption d'initiatives de négociation pour accélérer l'atteinte du résultat (Chamkhani)

Selon l'IRNA, Se référant à l'agenda de l'Iran dans les pourparlers de Vienne, Ali Chamkhani a écrit dans un tweet : « Les actions positives et négatives des pays présents dans les pourparlers de Vienne sont faites dans le but de garantir des intérêts, et cela est compréhensible » ajoutant que « le seul facteur efficace dans notre interaction avec le P4 + 1 est de garantir les intérêts du peuple iranien ».

« Nous avons à l'ordre du jour l'évaluation des nouveaux facteurs affectant les négociations et l'adoption d'initiatives de négociation pour accélérer l'atteinte du résultat » a noté le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran.

Malgré les progrès significatifs des négociations, des questions importantes demeurent et l'accord final n'a pas encore été conclu et le moment exact pour celui-ci n'est pas clair.

La conclusion d'un accord final ne sera disponible qu'avec les décisions politiques nécessaires des parties occidentales, en particulier de Washington.

Le huitième cycle de pourparlers a débuté à Vienne le 27 décembre 2021. Les participants s’occupent ces jours-ci de la finalisation du projet de texte de l'accord et décident toujours sur certaines questions litigieuses.