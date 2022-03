L’Iran et Le Liban vers l’expansion de la coopération commerciale

Le directeur général des affaires internationales au ministère iranien de la Coopération, Hamed Frozan, lors d’une rencontre ce lundi avec et l'ambassadeur du Liban à Téhéran, Mohammed Abbas, en marge de l'exposition des réalisations du ministère de la Coopération, a déclaré que «Nous sommes prêts à créer les conditions d'une communication et à organiser des réunions conjointes entre les propriétaires du secteur privé en Iran et au Liban.»

Il a souligné que les liens anciens unissant les deux pays fourniraient également la base pour promouvoir le niveau de coopération économique et commerciale.

Frozan a appelé à réactualiser les précédents mémorandums de coopération bilatérale et à y ajouter de nouveaux chapitres, conformément aux dernières exigences des deux pays.

Il a également évoqué les potentiels les plus importants du ministère iranien de la Coopération, y compris la sécurisation de 70% de la médecine et l'adoption de projets de transport, de construction et d'industries alimentaires.

Le ministère iranien de la coopération peut également fournir des bases appropriées pour accroître les exportations des entreprises iraniennes du savoir et envoyer des experts spécialisés en technologie de l'information au Liban.

Monsieur l'ambassadeur a pour sa part annoncé la volonté du ministère libanais du Travail et des Affaires sociales d'élargir la coopération avec son homologue iranien.

Il s'est également déclaré prêt à coopérer à la promotion des activités du secteur privé iranien à l'intérieur du Liban.