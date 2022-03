Iran : le ministère du Pétrole a signé des contrats d'investissement d'une valeur de 15,6 milliards de dollars en 6 mois

Il s'agissait de 45 accords et protocoles d'accord pour des investissements dans les domaines du développement des champs de pétrole et de gaz naturel, de la collecte du gaz des torches des champs pétrolifères, de la construction de pipelines de transfert et de l'amélioration des raffineries, entre autres.

Le ministre a en outre précisé que 4,5 milliards de dollars de cet investissement sont consacrés au développement des gisements de pétrole et de gaz par des entreprises iraniennes et étrangères.

Le ministère iranien du pétrole envisage également un accord avec un consortium de banques iraniennes pour financer le projet de développement de l'un des principaux champs pétrolifères et de ses industries en aval, a annoncé le ministre.