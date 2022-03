Le chef de la délégation iranienne aux négociations de Vienne rentre ce soir à Téhéran

Des sessions d'experts et des consultations informelles à Vienne sont toujours en cours entre les délégations participantes.

Malgré les progrès remarquables réalisés dans les négociations, Il reste encore des questions importantes, et l'accord final n'a pas été atteint, et il n'y a pas de date fixe pour cela, et l'obtention de l'accord final ne sera à portée de main que si les décisions politiques nécessaires sont prises par les parties occidentales, en particulier Washington.

Le huitième cycle des négociations de Vienne a débuté le 27 décembre, où les participants travaillent à la finalisation du projet d'accord et à la prise de décisions sur certaines questions controversées.