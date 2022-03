Le CGRI place en orbite son deuxième satellite militaire

Aujourd'hui, avec le lancement du satellite Nour-2, la République islamique d'Iran dispose désormais de deux satellites militaires en orbite.

Le satellite Nour-2, dont la mission de mesure et de reconnaissance, a été lancé à une vitesse de 6,7 km/s après le lancement.

Le général de brigade Ali Jafarabadi, commandant de la force spatiale l'armée de l'air du CGRI, a déclaré lors d'une conversation sur le lancement du satellite Nour-2 : « Le lancement auquel nous avons assisté aujourd'hui était un satellite entièrement iranien qui a été construit dans les locaux du CGRI, mais en fait tous les centres iraniens actifs dans le domaine de l'espace et certaines entreprises et universités du savoir ont participé à sa construction. »





« Le satellite Nour-2 est une mise à jour du satellite Nour-1 et sa mission est de mesurer et d'identifier. Les informations collectées par celui-ci peuvent être utilisées à des fins défensives et publiques. De plus, le satellite peut observer des catastrophes naturelles telles que des inondations et des tremblements de terre à grande échelle et avec une vue très large à une distance de 500 km. », a ajouté ce haut gradé iranien.





« Bien qu'il s'agisse du premier satellite de lancement de l'IRGC, le satellite Nour-1 est toujours actif après 2 ans et a fait plus de 10 000 orbites autour de la Terre et atteint une distance de 350 km, et dans moins d'un an, il restera actif. Le satellite Nour-1 formait également un excellent laboratoire spatial pour nous et sa technologie et ses expériences ont été utilisées dans la construction du satellite Nour-2. La technologie satellitaire sur le lanceur et ses moteurs spatiaux est une nouvelle technologie. L’utilisation de composites légers dans la structure et de moteurs à buses mobiles et est à la pointe des connaissances mondiales. », a noté le général Jafarabadi.



Le commandant de la force spéciale de l'armée de l'air de l'IRGC a déclaré qu'à l'avenir, si Dieu le veut, nous aurons une série de satellites légers : dans le complexe spatial du pays, la première étape consiste à se stabiliser sur l'orbite du LEO, puis à se diriger vers l'orbite de 36 000 kilomètres.

Le 22 avril 2020, le satellite Nour 1 (Lumière 1), en tant que le premier satellite militaire de la République islamique d'Iran, a été lancé à partir d'une base spatiale située au désert central d'Iran et a été placé avec succès sur une orbite à 425 km d'altitude.

Le satellite Nour 1, entièrement conçu et construit par les experts iraniens, a été lancé, par le lanceur tri-étage Ghassed (Messger) de fabrication nationale.

Omid (Espoir) était le premier satellite civil iranien placé dans l'espace, le 3 février 2009. L'Iran s'est ainsi classifié dans la liste des 9 premières puissances spatiales du monde ayant la technologie et la capacité du lancement de satellites.

L'Iran, doté d'une longue tradition en sciences spatiales, est l'un des membres fondateurs du Comité des Nations Unies pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique (COPUOS) fondé en 1958.

Après l'arrivée au pouvoir du 13e gouvernement, une réunion du Conseil suprême de l'espace s'est tenue en présence du président Raïssi, au cours de laquelle le chef du législatif iranien a annoncé le plein soutien du 13e gouvernement pour le développement de l'industrie spatiale du pays.