L'Iran fustige l'immunité accordée par les pays occidentaux aux terroristes de l’OMK

Selon l'IRNA, Kazem Gharibabadi dans une lettre adressée ce mardi 8 mars au Secrétaire général de l'ONU, au haut-commissaire des Nations unies pour les Droits de l'homme, au Président du Conseil des droits de l'homme et aux présidents du Conseil, de la Commission et du Parlement européens fustige l'immunité accordée par les pays occidentaux aux membres du groupuscule terroriste et criminel de l’OMK.

L'Organisation des Moudjahidines-e Khalq est l'un des groupes terroristes qui a perpétré le plus grand nombre d'attaques terroristes contre le peuple et le gouvernement iraniens.

Gharibabadi a poursuivi : « La République islamique d'Iran reste l'une des plus grandes victimes du terrorisme et la cible de groupes terroristes depuis l’intérieur et l’extérieur depuis la victoire de la Révolution jusqu'à aujourd'hui, et au cours de cette période, des milliers d'innocents ont été tué en martyr ou gravement blessés. Mais la plupart des assassinats, qui sont des exemples de crimes contre l'humanité, ont été perpétrés par ce même groupe terroriste de l’OMK en Iran. »

Toujours dans sa lettre, se référant aux nombreux crimes de ce groupe et au meurtre d'innocents, l’ancien diplomate iranien a ajouté : « Le meurtre et l'assassinat d'innocents de manière lâche, tel le bombardement de centres de rassemblement civils, est la violation la plus évidente et la plus flagrante des droits de l'homme. »

Plus loin dans sa lettre, le Secrétaire du Siège des Droits de l'homme s’attardant toujours sur les crimes des terroristes de l’OMK perpétrés contre les peuples de la région, y compris l'Irak et la Syrie a écrit : « Les éléments de l’OMK, après s'être installées en Irak et avoir coopéré avec le régime de Saddam, ont commis des crimes à grande échelle contre divers groupes ethniques du pays, notamment les chiites et les Kurdes, et après que des groupes terroristes eurent commencé à opérer en Syrie et en Irak en 2011, ils se sont rangés aux côtés de terroristes et ont toujours perpétré des massacres et des crimes à grande échelle visant le peuple syrien. »

« Ils se sont également occupés de la formation des terroristes dans la région », précise-t-elle.

« Malheureusement les pays européens et les États-Unis sont devenus des refuges pour les groupes terroristes », avait récemment déploré le Chef adjoint du Pouvoir judiciaire iranien pour les Affaires internationales et Secrétaire du siège des droits de l'homme de la République islamique d'Iran.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench