La Russie a été éliminée de la Coupe du monde 2022 au Qatar

Selon l'IRNA, le comité d'organisation de la FIFA a pris les principales décisions concernant les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

« Dans le sillage de la décision prise conjointement avec le comité exécutif de l’UEFA de suspendre jusqu’à nouvel ordre les équipes russes de toutes les compétitions de la FIFA et de l’UEFA, le Bureau de la Commission d’Organisation des Compétitions de la FIFA a également décidé que la Pologne serait automatiquement qualifiée pour la finale du parcours B, où elle affrontera le vainqueur du match entre la Suède et la République tchèque. », a annoncé le site de la Fédération internationale du Football.

« Le 3 mars 2022, la Fédération Ukrainienne de Football a écrit à la FIFA afin de demander à ce que son/ses match(es) de barrage soi(en)t reprogrammé(s) en raison de l’impossibilité d’organiser ses déplacements et de s’entraîner dans le contexte actuel. Après avoir consulté l’UEFA et les quatre associations membres en lice dans le « parcours A » des barrages de la zone Europe, il a été décidé à l’unanimité d’accepter cette demande dans un esprit de solidarité. Ainsi, le match opposant l’Ukraine à l’Écosse, prévu le 24 mars, est reporté à la fenêtre internationale de juin, de même que la rencontre entre le vainqueur de ce match et celui de pays de Galles – Autriche. », a ajouté le communiqué de la FIFA.

La Suède mécontente

En écartant le scénario d'un tournoi à trois entre Pologne, Suède et République tchèque, ou le repêchage d'une autre sélection pour les barrages, l'instance favorise par ailleurs les Polonais, un choix immédiatement dénoncé par la Fédération suédoise de football. « La chose la plus raisonnable et juste sportivement aurait été que la Pologne ait un nouvel adversaire en demi-finale, a estimé Hakan Sjöstrand, le président de la Fédération. Nous comprenons que c'est un casse-tête difficile à résoudre pour la FIFA, mais néanmoins le principe de jouer dans les mêmes conditions, c'est-à-dire jouer et gagner deux matches de compétition pour atteindre la phase finale de la Coupe du monde, devrait s'appliquer », a-t-il déploré.

