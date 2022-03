L’Iran et l'Ouzbékistan signent un Plan conjoint de coopération sécuritaire

Mercredi matin, au cours de la première journée de la visite officielle d'Ali Shamkhani en Ouzbékistan, un Plan sur la formation d'une commission conjointe de sécurité entre l'Iran et l'Ouzbékistan dans la capitale Tachkent a été signé par les secrétaires du Conseil de sécurité nationale des deux pays, a rapporté l’IRNA.

Le document, signé par le gouvernement ouzbek par le président Viktor Mahmudov, conseiller à la sécurité nationale du président ouzbek, ouvre la voie à une coopération conjointe entre Téhéran et Tachkent dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme, le trafic de drogue et d'autres crimes transnationaux organisés.

Dans le cadre de la signature de ce document, un large éventail de coopération en matière de renseignement et de sécurité a été initié entre les deux pays, et des réunions de la Commission mixte de sécurité se tiennent chaque année pour évaluer les résultats de la coopération à Téhéran et à Tachkent.

Concernant l'importance de ce plan, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale a écrit sur sa page Twitter : « L'activation des capacités régionales pour créer une stabilité durable est nécessaire pour le développement et la promotion de la politique de coopération régionale dans le treizième gouvernement. »

Shamkhani a souligné que la signature du Plan établissant une commission de sécurité conjointe entre les gouvernements de la République islamique d'Iran et le gouvernement de la République d'Ouzbékistan est une étape importante vers le renforcement des relations multidimensionnelles entre les deux pays.