La Finlande va aider l'Iran à gérer les ressources en eau et les eaux usées

L'ambassadeur de Finlande en Iran, Kari Kahiluoto, lors d’un déplacement à Qom et une rencontre avec le gouverneur de la ville, a déclaré que la Finlande avait beaucoup d'expérience et de technologie dans le domaine de l'approvisionnement en eau, des eaux usées, de la gestion des déchets, et que ces technologies peuvent aider la province de Qom à gérer l'eau et les eaux usées de manière optimale.