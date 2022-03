La mise en orbite de satellite militaire iranien « Nour-2 » de façon totalement sûre

Selon IRNA, Le général de brigade Ali Jafarabadi, commandant de la force spatiale l'armée de l'air du CGRI a déclaré que le satellite Nour 2 a été mise en orbite de manière tout à fait sûre, ajoutant que « selon le dernier rapport que j'ai reçu du Centre de contrôle des satellites, le satellite se déplace maintenant du sud de l'Iran à travers la mer d'Oman vers le nord de l'Iran, atteignant le sud de la Russie et puis l'Amérique du Nord ».

Le deuxième satellite militaire iranien appelé Nour-2 a été lancé dans l'espace par la Force aérospatiale du CGRI et a été placé avec succès sur une orbite de 500 kilomètres d’altitude.

« Le satellite de détection collecte des informations visuelles et ces informations sont assez générales et ont diverses utilisations, notamment dans le domaine de la défense pour identifier les cibles et les mouvements ennemis, et dans les zones civiles dans le domaine de l'agriculture ou des catastrophes naturelles » a-t-il noté.

« En termes de précision d'imagerie, le satellite Nour 2 est meilleur que Nour 1; dans le domaine des capteurs de signaux, nous avons utilisé des capteurs plus avancés dans ce satellite » a précisé le commandant du CGRI concernant les caractéristiques du satellite Noor 2.

« Le satellite Nour-2 est une mise à jour du satellite Nour-1 et sa mission est de mesurer et d'identifier. Les informations collectées par celui-ci peuvent être utilisées à des fins défensives et publiques. De plus, le satellite peut observer des catastrophes naturelles telles que des inondations et des tremblements de terre à grande échelle et avec une vue très large à une distance de 500 km. », a ajouté ce haut gradé iranien.

Le 22 avril 2020, le satellite Nour 1 (Lumière 1), en tant que le premier satellite militaire de la République islamique d'Iran, a été lancé à partir d'une base spatiale située au désert central d'Iran et a été placé avec succès sur une orbite à 425 km d'altitude.

Le satellite Nour 1, entièrement conçu et construit par les experts iraniens, a été lancé, par le lanceur tri-étage Ghassed (Messger) de fabrication nationale.

Omid (Espoir) était le premier satellite civil iranien placé dans l'espace, le 3 février 2009. L'Iran s'est ainsi classifié dans la liste des 9 premières puissances spatiales du monde ayant la technologie et la capacité du lancement de satellites.